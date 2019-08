Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Edin Dzeko

Dicono che si stia decidendo la sua cessione all’Inter. L’allenatore della Roma lo ha schierato titolare nell’amichevole con il Real Madrid (2-2) e abbiamo assistito a una gara magnifica: un gol, tre sfiorati, assist ai compagni… Un gioiello. Gli ultra l’hanno ingenerosamente fischiato. Gara d’addio? I tifosi (più razionali) sperano di no.

Richard Gere

Ci mancava soltanto Hollywood nel drammatico scenario migratorio in cui tutti straparlano, infischiandosene di regole e leggi, buon senso e rispetto degli altri. Ed ecco il divo Gere, che si inserisce nella vicenda della Open arms, con disprezzo verso l’Europa («Vergogna!») e Matteo Salvini. Immediata la replica del ministro: «Porta i migranti nelle tue ville!».

Andrea Dovizioso

Ha vinto con un guizzo fantastico, all’ultima curva, il Gran premio d’Austria: «Ho voluto fare qualcosa da pazzo!». Sorpasso capolavoro del pilota romagnolo che ha superato letteralmente all’ultima chance Mare Marquez, che si sentiva già la vittoria in tasca: un vero e proprio attacco all’ultimo respiro. «Ho voluto provarci e alla fine è andata bene».

Matteo Renzi

Pensa ai suoi interessi personali e li maschera come nobile iniziativa politica e patriottica. Non vuole le elezioni: i «suoi» deputati sarebbero spazzati via dalle candidature scelte dal segretario, Zingaretti E ha bisogno di tempo per preparare la scissione nel Pd e lanciare il suo nuovo partito, Azione civile. Solo così si spiega il salvagente lanciato al M5s.

Simone Biles

Durante i campionati di ginnastica degli Usa, nel Missouri, la campionessa Simone Biles ha lasciato il pubblico e gli addetti ai lavori senza parole. È stata la prima donna a effettuare un doppio salto mortale all’indietro, con avvitamento sulla trave. L’atleta, 22 anni, è stata 14 volte campionessa mondiale e ha vinto per cinque volte la medaglia olimpica.

Maurizio Sarri

Sembra evidente che nella Juventus ci sia un po’ di inatteso nervosismo. I risultati delle partite precampionato non soddisfano, il celebratissimo neoacquisto De Light stenta a inserirsi, i tifosi sono perplessi di fronte alle possibili cessioni di Dybala, Higuain e Mandzukic. Sarri dice: «Sono un picio e conto zero». Che succede?