Banca cancella debito clienti in Canada, consideratelo un regalo

La decisione legata all’uscita dal mercato

JPMorgan realizza il sogno di milioni di persone. La banca cancella il debito delle carte di credito dei suoi clienti in Canada: “Prendetelo come un regalo”. La decisione di JPMorgan Chase è legata alla chiusura delle sue attività relative alle carte di credito in Canada. “Chase ha deciso di uscire dal mercato canadese delle carte di credito. E ha deciso di cancellare il bilancio esistente per completare la sua uscita” spiegac portavoce di Chase. Chase ha smesso di accettare nuove domande per le carte di credito in Canada da due anni, riporta il New York Times. Nel marzo 2018 la banca ha deciso di chiudere i conti esistenti e bloccare la possibilità per i clienti esistenti di incorrere in nuove spese, continuando però ad accettare i loro pagamenti per ripianare il debito contratto.

Ansa