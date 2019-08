Terroni Caput Mundi / Quella mano galeotta sul fondoschiena della Gregoraci

Siparietto in tv tra il dj Gabry Ponte e la conduttrice che però spegne le critiche sui social

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud)

GREGORACI A GABRY PONTE «MA COSA FAI?» E SDRAMMATIZZA

Mi sembra evidente che Elisabetta Gregoraci, con la quale ho lavorato alcuni anni fa quando mi occupavo di “Domenica in”, riesca a mantenere una confortante popolarità. Elisabetta (Soverato, 8 febbraio 1980) è una showgirl di origine calabrese, dunque mia conterranea, ex modella, ex moglie di Flavio Briatore e ormai, da lustri, conduttrice televisiva. C’è un recente episodio che conferma quanto piaccia alla gente. La mia amica showgirl e Alan Palmieri, come ogni anno, hanno condotto lo spettacolo organizzato da Radio Norba, portando grande musica in piazza.Sono stati affiancati da tanti artisti fra cui Mariasole Pollio e Gabry Ponte. Il dj 46enne ed ex giudice di ‘Amici’ alla fine della serata ha raggiunto i conduttori sul palco, per salutare il pubblico. Ed è successo qualcosa di insolito: la mano di Gabry Ponte, per ben due volte, è scivolata sul lato B di Elisabetta Gregoraci. La modella si è accorta di questo gesto, perché,mantenendo sempre la massima freddezza della diretta, ha spostato la mano del collega verso l’alto, togliendola da dov’era.

GABRY LE ACCAREZZA IL LATO B PER DUE VOLTE, SDEGNO NEL WEB

L’avance ovviamente non è sfuggita al pubblico e, subito, molti hanno criticato il comportamento di Gabry Ponte (Torino, 27 aprile 1973), accusandolo severamente di essersi comportato male nei confronti della Gregoraci. Sui social non hanno preso bene quanto accaduto: hanno accusato il dj di molestie. «Senza vergogna, mamma mia», «che schifo», «sono stanca di questo tipo di uomini», «il fatto che siate personaggi della televisione non implica che abbiate il diritto di molestare le donne pubblicamente», sono alcuni dei messaggi comparsi su Twitter e Instagram.

LEI PERÒ NON SI ARRABBIA AFFATTO LUI CHIUDE: ”SIETE SOLO MALIZIOSI”

A sorpresa però Elisabetta Gregoraci ha reagito in modo molto particolare, sdrammatizzando e dimostrando di non essersi affat to arrabbiata per il comportamento di Gabry Ponte. «Ma cosa fai?», ha chiesto al collega su Instagram, pubblicando una foto e alcune emoji che ridono. Il deejay ha immediatamente risposto: «Epic fail, azz scusa pensavo fosse Alan Palmieri». Poco dopo Gabry Ponte ha svelato che lui e la showgirl si conoscono da tantissimi anni e che il loro rapporto è esclusivamente professionale. «La malizia è negli occhi di chi guarda» ha concluso. Incidente chiuso.

CATERINA BALIVO, MISS SIMPATIA, È CONFERMATA A “VIENI DA ME”

Miss Simpatia è anche Caterina Balivo (Secondigliano, Napoli, 21 febbraio 1980), pressoché coetanea di Elisabetta Gregoraci, più anziana di soli tredici giorni. Dopo aver conquistato il pubblico di Rai 1, come presentatrice al timone della prima edizione di Vieni da me, Caterina é stata confermata alla seconda stagione in arrivo del suo programma tv. La Rai ha deciso di premiare la conduttrice napoletana: Vieni da me, infatti, ripartirà il prossimo 9 settembre salvo sorprese. La Balivo sui social è amata e popolare quanto la Gregoraci. E, raggiante, ha fatto parlare di sé (il più recente episodio) per una foto postata nell’ultima domenica di luglio. La foto ha diviso a metà l’opinione del popolo del web, ma nella descrizione del suo ultimo post la Balivo ha voluto lanciare un messaggio volto alla sensibilizzazione sul problema relativo allo smaltimento dei rifiuti in Italia e, in particolare, in un sito d’attrattiva turistica rinomato come la sua amata Capri. «Buona domenica ragazzi! -ha esclamato Caterina Balivo, rivolgendosi ai suoi follower… Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo! Voi cosa fate in questa ultima domenica di luglio? P.S.: indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose. #caterinasecrets»

LA FOTO SU CAPRI E IMMONDIZIE C’È CHI OBIETTA: ROBA VECCHIA

La foto, che la ritrae con l’abito nuziale scelto per il pranzo del suo matrimonio, ha ricevuto 20mila like in poco tempo, ma non sono mancati alcuni commenti pungenti. Tra le critiche mosse alla conduttrice, infatti, si legge addirittura che si tratta di una foto vecchia. E chissà quale sarà mai la verità. È sempre pericoloso scherzare sui social o, peggio, dire innocenti bugie.