Grandi navi: Italia Nostra, chiediamo incontro a Toninelli

Necessario cambiare il passo, in Mediterraneo navi piccole dimensioni

“Italia Nostra rinnova la richiesta al ministro Toninelli di essere ascoltata” sul tema delle Grandi navi a Venezia. Lo affermano, in una nota, la presidente nazionale Mariarita Signorini, e quella della Sezione di Venezia, Lidia Fersuoch, dopo l’ultimo tavolo tecnico svoltosi presso l’Autorità portuale di Venezia. “E’ necessario cambiare il passo – afferma l’associazione ambientalista – perché come la cronaca degli ultimi anni ci insegna una soluzione alle grandi navi non esiste: o si sacrificano le pietre di Venezia, la morfologia della Laguna e la salute degli abitanti o si sacrifica questa crocieristica. Tertium non datur. Bisogna fare leva sulle compagnie perché tutto il Mediterraneo sia solcato da navi di piccola dimensione, come proposto finalmente dall’Autorità portuale veneziana agli altri porti europei interessati dal fenomeno. Altrimenti si aprirà un periodo di conflitto sociale non facilmente superabile. I numeri dei partecipanti alla manifestazione di giugno organizzata dal Comitato No Grandi Navi parlano chiaro: 10.000 veneziani – conclude Italia Nostra – chiedevano l’estromissione delle navi dalla Laguna e non solo da Venezia”.

Ansa