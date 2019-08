Terroni Caput Mundi / Raiola, se c’è da vendere non sbaglia un colpo

L’agente di Nocera Inferiore é diventato il numero uno del calciomercato

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud)

RAIOLA, RE DEL CALCIO MERCATODA NOCERA A DOMINUS IN EUROPA

A giudicare dalle lettere e da twitter, la rassegna dei protagonisti del calcio suscita un certo interesse nel nostro pubblico. Forse è presto per cominciare a fare il conto alla rovescia, ma oggi mancano esattamente quindici giorni all’apertura del campionato. I protagonisti del football – allenatori, campioni veri e presunti – sono molti. Fino a qualche anno fa non si parlava di una categoria in crescente ascesa: i cosiddetti procuratori, i mediatori, i veri padroni del calcio mercato, e non solo, coloro che indirizzano più o meno come vogliono il campionato e le sfide tra i club. Il procuratore più famoso e potente è Carmine Raiola, detto Mino per gli addetti ai lavori, 51 anni, nato a Nocera Inferiore il 4 novembre 1967. La sua ultima (ma probabilmente ce ne saranno altre prima della fine del calciomercato) investe la Juventus ed è la firma di Matthijs de Ligt fino al 30 giugno 2024. Il difensore centraledell’Ajax, 19 anni appena, era uno dei diamanti più puri del mercato, ambìto da molti club di prima grandezza e da tanti dirigenti, ma è stato ancora una volta Raiola a piazzare il clamoroso colpo.

DE LIGHT È L’ULTIMO COLPACCIO DOPO POGBA AVANTI E INDIETRO

Quando di mezzo c’è uno dei grandi trafficanti del calciomercato come Raiola, il prezzo del cartellino può non essere tutto quello che c’è da spendere per un club.Nel caso di DeLigt la commissione comunicata a mercato e azionisti da Agnelli &Co. è di 10,5 milioni di euro, messa in archivio alla voce “oneri accessori”.Questo punto è la commissione che le società pagano agliagenti intermediari per convincerli a muovere un giocatore nella loro direzione piuttosto che in un’altra. È altrettanto probabile che non sia destinata tutta a loro (spesso una parte può finire ai calciatori stessi)ma il dato significativo è che nei grandi trasferimenti l’onere accessorio può avere un impatto sul costo complessivo, che va oltre il 10%. Non solo per Mino, ma anche per altri protagonisti del mercato, come Jorge Mendes. Ricordiamo che il grande colpo di Raiola fu Pogba, il promettente campione francese, diciannovenne, alla Juventus a parametro zero nell’estate 2012. Più complicato fu convincere Raiola a prolungare il contratto di Pogba alla Juventus nel 2014. In questo caso, come accade spesso in trattative utili alla società per elevare il prezzo di cartellino di un calciatore (allungandogli il contratto), la commissione fu più elevata. La Juventus dovette capitalizzare a bilancio altri 4,53 milioni cui poi andarono a sommarsene altri 2 nella stagione 2015/16. Sostanzialmente l’ingaggio di Pogba da parametro zero si trasformò in un investimento da oltre 8 milioni di euro in spese accessorie contabilizzate. Ma la chiusura del cerchio giottesco, per Raiola, arrivò con “il Pogback” a Manchester del 2016: un’operazione da 105 milioni di euro per la Juventus, che si tradusse però in una plusvalenza effettiva da 72,6. Oltre 26 milioni a Mino Raiola come commissione in uscita, per “convincere” lui e il centrocampista francese al ritorno in Inghilterra. Nel giro di 4 anni, tradotto, muovere e rinnovare il contratto a Pogba sull’asse Manchester-Torino e ritorno è valso al re dei procuratori una somma quantificabile in circa 35 milioni di euro, versati dalla Juventus sui suoi conti: praticamente uno stipendio da 9 milioni netti a stagione.

É PROPRIETARIO DI SEI SOCIETÀ, COSA FARÀ CON DONNARUMMA?

Raiola è proprietario di ben sei società con sedi sparse tra Irlanda, Inghilterra e Principato di Monaco. Il suo nome è più volte tornato sulla bocca di tutti anche in quanto procuratore del giovane fenomeno Gianluigi Donnarumma, sempre periodicamente indeciso se rinnovare o no il proprio contratto come portiere del Milan. Raiola è procuratore, oltre che di Donnarumma, di un enorme numero di altri calciatori. La sua punta di diamante resta comunque, con un valore di mercato di 90 milioni di euro, Paul Pogba. Che, precedentemente alla Juventus, fa parte ora del Manchester United. In queste settimane è uno dei campioni al centro di ambizioni e desideri, e soprattutto di estenuanti trattative. Molti scommettono che probabilmente si trasferirà ancora, e forse di nuovo (sembra una telenovela!)alla Juventus.

HA CHIUSO LUKAKU ALL’INTER E SI ASPETTANO NEWS SU VERRATTI

Del Manchester United fa parte anche un altro dei gioielli curati da Mino Raiola, Romelu Lukaku (valore, anche il suo, di 90 milioni di euro): appena trasferito, proprio in queste ore, all’In ter, fortemente voluto da Antonio Conte! Risolava è l’agente anche di Marco Verratti (centrale in forza al Paris Saint-Germain, cartellino da 70 milioni di euro, di Zlatan Ibrahimovic, punta centrale, e del portiere Sergio Romero. Infine, di Blaise Matuidi (Juventus), Hirving Lo-

zano (PSV Eindhoven), Kenny Tete (Olympique Lione) e di un bouquet di altri campioni, sparsi per i migliori club d’Europa.