Carburanti,risparmi fino a 670 euro anno

Presso distributori fai-da-te con 2 pieni al mese

Il pieno dal distributore di carburanti più conveniente può generare risparmi fino a 672 euro l’anno, considerando due rifornimenti da 50 litri al mese. E’ quanto calcola Altroconsumo, utilizzando i dati dell’Osservatorio Prezzi Carburanti del Mise, confrontando i prezzi di 1.100 distributori in 6 città italiane, a partire da Roma e Milano. Sotto osservazione anche Trieste, città di frontiera con la Slovenia e vicina alla Croazia, due paesi con prezzi più bassi dei carburanti rispetto all’Italia, Palermo, Cagliari e Perugia. Quest’ultima risulta essere la più conveniente, grazie ai distributori fai-da-te nei centri commerciali. Prezzi più alti invece a Palermo e Cagliari, anche se le differenze non superano mai il 6% per la benzina e il 7% per il gasolio.

Ansa