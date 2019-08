In cerca di un posto per la barca? Ecco l’app per un ancoraggio più sicuro

Nella nuova versione Premium, l’app Navily incrocia ogni tre ore informazioni come la forza del vento e la direzione delle onde. L’utente visualizza il risultato sotto forma di punteggio

Previsioni meteo a confronto

La piattaforma Navily che offre servizi ai diportisti in cerca di un posto barca o ancoraggio, si rinnova con una offerta Premium. Il focus è fornire nuove informazioni legate al meteo. Notizie cruciali visto che la scelta di un ormeggio spesso richiede un controllo continuo delle previsioni meteorologiche, con la necessità di incrociare e confrontare quelle dei vari momenti della giornata per capire quali ancoraggi saranno più sicuri e riparati.

Il calcolo lo fa l’app

Tutte le informazioni possono essere visualizzate attraverso l’app. Un algoritmo calcola i vari parametri e assegna un punteggio. Si basa sul confronto tra le previsioni meteo e le informazioni sulla protezione degli ancoraggi.

Intervalli di tre ore

In pratica, il software analizza e visualizza i dati calcolati in intervalli di tre ore e studia informazioni come l’angolo e la forza del vento e la direzione e l’altezza delle onde. Il risultato è un punteggio che evolve con la situazione meteo, consentendo così in breve tempo di capire quali ancoraggi forniranno i ripari più sicuri.

Modalità offline

Gli utenti hanno inoltre la possibilità di salvare le informazioni relative a porti e ancoraggi sul proprio telefono in modo da consultarle e visualizzarle anche in mare, dove l’accesso a una connessione Internet è spesso impossibile. La modalità offline può essere utile all’estero per ridurre il consumo di dati sui telefoni cellulari.

Semplificare la nautica

Edouard Fiess, cofondatore di Navily, ha commentato: «Questo nuovo servizio è in linea con la filosofia Navily volta a semplificare la nautica. L’implementazione del nostro algoritmo di valutazione sulla protezione degli ancoraggi rappresenta un’importante evoluzione all’interno dei servizi che vogliamo offrire ai diportisti. Si tratta di un progetto su cui lavoriamo da tre anni e che ci consente di fare un grande passo in avanti nell’aiuto alla navigazione».

Come abbonarsi

Questa offerta Premium è disponibile su iOS e Android sottoscrivendo un abbonamento di 9,99 euro all’anno. Mentre la parte base dell’applicazione resterà gratuita e accessibile a tutti.

Maria Rosa Pavia, corriere.it