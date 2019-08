E’ stata creata una vagina di pelle di pesce

Intervento pionieristico eseguito dai medici dell’Università federale del Cearà, nel Nord-Est del Brasile, su una 17enne nata senza vagina e quindi senza la possibilità di avere una vita sessuale normale

Una vagina nuova creata con la pelle di pesce. E’ l’intervento pionieristico eseguito dai medici dell’Università federale del Cearà, a Nord-Est del Brasile, su una 17enne nata senza vagina e quindi senza la possibilità di avere una vita sessuale normale, anche se si ritiene possa essere comunque fertile. All’inizio la ragazza, inconsapevole del suo problema, si è sottoposta a una visita medica perché non aveva mai avuto il ciclo mestruale. In seguito la triste scoperta: un disturbo genetico che l’ha lasciata senza il canale vaginale. Si tratta della sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) che si stima colpisca una ragazza su 4.500. Il primo intervento con la pelle di pesce è stato eseguito dagli stessi medici brasiliani nel 2018 su una paziente di 23 anni. Nel nuovo intervento i chirurghi hanno praticato un’incisione nel punto in cui dovrebbe trovarsi la vagina e hanno inserito la pelle di pesce avvolta attorno a un’asta di plastica. “La procedura ha offerto a questa paziente una vagina anatomica e funzionale mediante un intervento semplice, sicuro, facile, efficace, rapido e minimamente invasivo”, dice Leonardo Bezerra, autore dell’intervento.

Agi