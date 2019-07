Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Vincenzo Nibali

Lo Squalo, ormai anziano, era arrivato al Tour fuori forma. In difficoltà, staccato in classifica, è stato subito compatito, criticato, deriso: perfino invitato a ritirarsi! Invece ha resistito, ha aspettato il momento giusto per salvare l’onore e la sua credibilità. Alla penultima giornata, in montagna, ha tirato fuori le unghie e ha staccato tutti, vincendo una tappa prestigiosa.

Zinedine Zidane

È un momento difficile: la proprietà lo snobba e dà l’impressione di cercare un sostituto per la panca del Real Madrid. Sulla squadra pesa lo scontro inaudito con Gareth Baie, che Zinedine mortifica platealmente e vorrebbe cedere. I tifosi dubitano che il suo rientro sia stato una buona idea, soprattutto dopo il mortificante derby con l’Atletico (3-7).

Sandro Campagna

Otto anni dopo il trionfo di Shangai, la nostra Nazionale di pallanuoto straccia la Spagna, mai in partita, per 10-5, e torna a conquistare il campionato del mondo. A Gwangju con una partita definita perfetta da tutti. Settebellissimo! Concreti e compatti. Primeggia nella storia di questo sport: 4 ori, 2 argenti, 1 bronzo. Il ct Sandro Campagna può esserne fiero.

Valentina Pivati

«Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati e grazie alla tv sono cresciuta sui social iniziando così un lavoro di influencer. Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me e il mio compagno per cena». Il messaggio inviato a un ristorante ha ricevuto una risposta negativa e ironica.

Sebastian Vettel

Il bello è che Seb il giorno prima, nelle disastrose prove, aveva dichiarato: «Mi sento vuoto», sembrava la vigilia dell’ennesima mortificazione per la Ferrari. E invece domenica è spuntato un raggio di sole per la rossa. Vettel protagonista in Germania di una gara che resterà storicamente strepitosa, con una rimonta dall’ultimo al secondo posto.

Benedetta Pilato

Vice campionessa mondiale nei 50 rana a 14 anni e mezzo: nessuna precoce come lei, neanche Federica Pellegrini. Perché in piscina è nata: nuota da quando ha soltanto 2 anni, studia da campionessa da quando ne aveva 4. Sempre la stessa vasca, quella di Pulsano (Taranto), dove è nata e vive ancora oggi.