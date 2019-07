Microsoft voleva acquisire Spotify, le rivelazioni in un libro

Microsoft in passato avrebbe messo gli occhi su Spotify, al punto che sarebbe stata interessata a rilevarla. Lo rivela il libro Spotify Untold, stralci della pubblicazione sono finiti sul sito di Variety.

Il tutto risale a qualche anno fa, quando Microsoft aveva lanciato la sua piattaforma di streaming musicale Groove Music poi chiusa ad inizio del 2018. A quel tempo, la società di Redmond ha collaborato con Spotify per consentire agli abbonati di questa piattaforma di trasferire ai suoi utenti la raccolta musicale e le playlist esistenti all’altro servizio con pochi click. Poi l’acquisizione non è mai avvenuta. Microsoft non è stato l’unico colosso del web ad aver puntato la piattaforma di streaming musicale di proprietà di Daniel Ek.

Anche Google e Tencent si sono fatte aventi. E vari passaggi del libro sono dedicati alla guerra con Apple per il servizio musicale sul territorio statunitense.

Tra le altre rivelazioni del libro, il fatto che Spotify era a sua volta interessata all’acquisto della rivale Tidal e ancora più vicino all’acquisizione di SoundCloud. E di come volesse competere nel mercato video con Netflix e Fire Tv.

Il libro è basato su oltre 70 interviste condotte con investitori ed ex manager di Spotify ma anche manager di major musicali, attraverso le testimonianze racconta come Spotify è diventata la principale piattaforma di streaming a livello mondiale.

ANSA