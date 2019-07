Consigli estivi, tra “Abbronzatissimi” e Aldo Busi

(di Tiziano Rapanà) Siamo in estate, nel pieno della stagione, probabilmente siete già in ferie o lo sarete a breve. Magari non sapete come passare il vostro tempo. Cercate forse il vostro libro da leggere sotto l’ombrellone o il film per passare il tempo dopo pranzo o prima di uscire la sera (o la notte se non riuscite a pigliare sonno e non avete meglio da fare con la vostra dolce metà). Se vi fidate vi propongo dei libri e film perfetti per l’estate. Non sono a tema estivi, non c’è l’estate di mezzo. Anche se una guardatina di Abbronzatissimi, storico film di Bruno Gaburro con Jerry Calà è sempre consigliabile. Il film è a episodi, fa molto ridere con le sue storielline senza pretese: è un film perfetto per passare un’ora e mezzo in allegria. Il film lo trovate sul canale on demand TimVision (c’è anche il seguito, non è il massimo). Ho omesso di dirvi la trama, perché non serve rivelarvela. Il nome di Jerry Calà, con buona pace dei detrattori de sinistra, garantisce buon umore. Tra l’altro, nel film, è presente il grande Enio Drovandi. Lo conoscete sicuramente: è una colonna del cinema italiano, un attore molto amato da Mario Monicelli e dai fratelli Vanzina. Nel film, fa il simpatico antagonista di Teo Teocoli e Mauro Di Francesco. Sempre su Timvision potete trovare altre leccornie cinematografiche. Se avete dei figli o se siete in vacanza con i vostri nipoti, potete farli vedere la trilogia animata di Aladdin o una raccolta di film del Giffoni Film Festival. Io su Timvision ho rivisto giorni fa, Paradise Beach. La prima volta lo vidi al cinema qualche anno fa. Mi è molto piaciuto. La trama è molto intrigante: una bella surfista si ritrova in mezzo al mare in balia di un squalo, per poter sopravvivere la ragazza dovrà fare l’impensabile. La protagonista è la star hollywoodiana Blake Lively. Qualche riga addietro, vi ho promesso che non vi avrei suggerito film estivi e invece ho parlato di pellicole che volente o nolente trattano il mare. Pertanto, sempre su Timvision, vi suggerisco di vedere la saga filmica degli Avengers. I mitici supereroi della Marvel che dovranno salvare il mondo da temibili nemici. Per par condicio parlo anche dell’altro servizio on demand italiano, Infinity. Recentemente hanno caricato sul portale, due film di Steven Seagal. Sono un suo fan e guardo quasi ogni sua cosa. Non sempre apprezzo i suoi film, specie gli ultimi, però Seagal resta un grandissimo del cinema d’azione. I film caricati sono Mercenary for justice (2006) e Programmato per uccidere (1990). Dei due preferisco il secondo, ma anche il primo non è male. In Mercenary for Justice, Seagal è il leader di un gruppo di mercenari assoldati per compiere un’operazione complicata e un po’ abbietta. Programmato per uccidere è un classico del cinema d’azione che vede il nostro combattere contro una pericolosissima gang di narcotrafficanti. E adesso passiamo ai libri, i miei adorati. Se penso ad un libro per l’estate, penso ad un qualcosa di spensierato, che vi possa divertire. Debbo dolorosamente escludere a priori Nadia Terranova. Ve ne ho parlato a lungo, è un grande nome della letteratura contemporanea ma i suoi sono libri importanti che fanno commuovere… e come si fa? Non ve la posso suggerire anche se potreste sempre leggere il suo Omero è stato qui. Il libro costa poco – 10 euro -, non è un romanzo ma una serie di riletture sulle mitologie che hanno attraversato lo stretto di Messina ed in più farete uno minimo sforzo di lettura (sono a malapena 60 pagine). Se poi riteniate che io vi abbia offeso nel suggerirvi qualcosa di leggero, allora comincio ad andarci giù pensante con due titoloni della letteratura: La gaia scienza di Nietzsche e Ulisse di Joyce. Come sono, mi chiedete? E che ne so. Ho letto solo 50-60 pagine. Sono utili a conciliare il sonno, ottimi sostituti dei sonniferi. Joyce, a mio modesto avviso, andrebbe considerato per il super capolavoro Gente di Dublino (ma è pesante pure quello). Chi cerca un libro pensante più che pesante si affidi a messer De Crescenzo e a tutta la sua storia della filosofia. Oppure legga Aldo Busi. Ma non tutto. Io suggerisco L’amore è una budella gentile è un piccolo capolavoro di dolcezza. Di solito Busi è osticissimo, ma questo romanzo l’ho divorato in 3 ore. Anche qui non vi dico nulla della trama, fidatevi ed andare a recuperarlo in libreria e in e-commerce. Poi se avete pazienza recuperate i classici del giallo di Agatha Christie, Van Dine e compagnia letteraria. E poi se… anzi no: basta. L’elencazione potrebbe durare fino all’infinito. E se continuo rischio di annoiarmi e soprattutto di annoiarvi. Non dico altro, mi limito ad augurarvi delle buone e ristoratrici vacanze.

