Gdpr, 516 i casi affrontati dal board Ue

Solo 20% sa quale autorità pubblica si occupa protezione dati

Sono 516 i casi transfrontalieri affrontati dal Board europeo sulla protezione dei dati, istituito con l’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). Emerge da una relazione della Commissione europea a poco più di un anno dall’entrata in vigore del Gdpr, e presentata dal vicepresidente Valdis Dombrovskis e dalla commissaria Vera Jurova.

Nell’insieme, dal bilancio dell’Esecutivo comunitario emerge che la maggior parte degli Stati membri ha istituito il quadro giuridico necessario per il Gdpr, ed il nuovo sistema di applicazione sta entrando in vigore.

Le imprese stanno sviluppando una cultura della conformità che contribuisce alla sicurezza dei dati, mentre i cittadini stanno diventando più consapevoli dei loro diritti, anche se solo il 20% sa quale autorità pubblica sia responsabile per la protezione dei loro dati. Per questo la Commissione ha lanciato una campagna estiva per incoraggiare alla lettura delle dichiarazioni sulla privacy e all’ottimizzazione dei profili di privacy.

