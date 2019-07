​Usa, ok Corte suprema a Trump su fondi Pentagono per muro

La Corte Suprema dà il via libera a Donald Trump ad accedere ai fondi del Pentagono per costruire il muro al confine con il Messico. Si tratta di circa 2,5 miliardi di dollari per 160,9 chilometri di recinzione al confine.

Donald Trump esulta dopo il via libera della Corte Suprema. «Wow! Una grande vittoria sul Muro. La Corte Suprema ha ribaltato un’ingiunzione precedente, consentendo al muro con il Messico di procedere. Una grande vittoria per la sicurezza al confine» twitta Trump.

Ilmessaggero.it