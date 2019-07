Terroni caput mundi / Il triangolo dell’estate, Scamarcio smentisce Clizia

E stasera parte Capalbio Libri, l’ideatore è Andrea Zagami dal cv eccellente

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) La tredicesima edizione di Capalbio Libri parte con unaserata speciale dedicata ai teen-agerse a come si leggerànel futuro. Venerdì 26 luglio, cioè oggi, alle ore 20:00: l’inaugurazione é prevista in Piazza Magenta. Fondatore e presidente di Capalbio libri è Andrea Zagami, nato a Messina, con un curriculum dialto livello.Iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1981, socio FERPI, è coautore di tre libri di successo sui valori e i simboli della Repubblica.

DA MESSINA, UN CV SUPER

Zagami iniziato l’attività professionalenei giornaliquotidiani e al Giornale Radio Tre della Rai. Nel 1981 fu assunto all’Ufficio Stampa del Banco di Roma, per poi passare come responsabile all’Ufficio Comunicazione Esterna della Sanpaolo Invest del Gruppo SanPaolo, nel 1985. Nel 1989 entra in Alitalia come capo dell’Ufficio Stampa e nel 1993 viene chiamato dal Presidente dell’IRI a coordinare le attività di comunicazione della holding. È sempre il 1993 quando passa alla Stet per assumere la direzione delle Relazioni Esterne e della Comunicazione: in quel periodo ha anche la responsabilità di coordinare tutte le attività di comunicazione finalizzate alla fusione in Telecom Italia dei cinque gestori di telefonia. Nel 1995 passa alla TIM per creare la Direzione Comunicazione e curare il lancio del servizio di telefonia mobile GSM. Nel 1998entra in Mondadori come Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne fino al 2002, anno in cui fonda “Zigzag”, la società che gestisce l’iniziativa di Capalbio.

DA CAPALBIO A SABAUDIA E ISCHIA I SUCCESSI CRESCENTI DI ZIG ZAG

Zigzag è specializzata nella comunicazione integrata d’impresa, nelle media relations enelmarketing editoriale, fondata nel 2002 da Zagami: può contare su un network di professionisti esperti e qualificati in grado di fornire ai propri clienti consulenza accurata es oluzioni mirate.L’approccio innovativo alla comunicazione, l’esperienza consolidata del management e una solida rete di relazioni costituiscono le sue caratteristiche distintive e permettono ai suoi clienti di instaurare efficaci rapporti con le istituzioni, i mass media e con tutti i pubblici di riferimento. Zigzag si occupa della progettazione e realizzazione di manifestazioni culturali: realizza dal 2007 Capalbio Libri, il festival letterario laboratorio per sperimentare nuove forme di promozione della lettura e dei libri. Zigzag ha progettato e realizzato il Sabaudia FilmFest, il Premio Ischia Comunicatore dell’Anno, il Premio FERPI Oscar di Bilancio per le Associazioni No Profit, la 12 Ore del libro con la Regione Lazio…

PADOAN, CALENDA E PURGATORI 10 GIORNI COL PIACERE DI LEGGERE

La rassegna di Capalbio si svolge dal 26 luglio al 4 agosto ed é dedicata al “piacere di leggere”: è giunta alla tredicesima edizione, ne ha fatto di strada il manager di Messina! Quest’anno, 19 ospiti e 17 nuove opere: dalla narrativa all’economia, dal sociale al benessere, dalla musica alla cronaca. E il sindaco di Capalbio, Settimio Bianciardi, punta in futuro ad allargare la manifestazione: “Piazza Magenta è un luogo magico, ma molto limitato, ha circa 200posti, c’è anche un aspetto di sicurezza da temere presente ebisogna essere sempre pronti a tutti, io vorrei fare attività sul territorio che coinvolgono 500-700persone”. In questa edizione raddoppiano gli incontri ogni sera. Apre L.S.Larson l’autore di “IGIST” che parlerà della suas toria, tra i tanti ospiti e autori, poi, gli ex ministri Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, Andrea Purgatori, Benedetta Cibrario, Stefano Zenni e il trombettista Enrico Rava. Chiude l’anteprima di una nuova produzione teatrale dedicata ai libri, firmata da Andrea Zagami, direttore del festival: “Stasera leggo”.

