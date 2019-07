Usa, Mark Esper nuovo capo del Pentagono

Poche ore dopo essere stato confermato dal Senato, Mark Esper, 55 anni, ha giurato alla Casa Bianca come capo del Pentagono. “Non c’è nessuno più qualificato di lui per guidare il dipartimento della difesa. Sono fiducioso che sarà uno straordinario segretario della difesa, non ho assolutamente dubbi”, ha detto Donald Trump.

La principale sfida del nuovo ministro della Difesa sarà la gestione delle tensioni con l’Iran.

Plurilaureato (ingegneria e filosofia, con master in pubblica amministrazione ad Harvard), ex veterano della guerra del Golfo, ex dirigente e lobbista della fabbrica d’armamenti Raytheon, segretario dell’esercito dal 2017, Esper ha ricevuto un ampio sostegno bipartisan al Senato (90 a 8) nonostante fosse stato messo sotto torchio da Elizabeth Warren (tra i pochi voti contrari). La candidata presidenziale democratica aveva incalzato Esper sui suoi legami con Raytheon e sul suo rifiuto di prorogare un impegno etico firmato nel 2017 per evitare decisioni che coinvolgano la società.

ANSA