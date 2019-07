Buone notizie per CheBanca!, crescono i ricavi del 2% e l’utile lordo del 16%

CheBanca!, la banca online del gruppo Mediobanca, ha chiuso l’esercizio 2018-19 con ricavi in crescita del 2% a 297 milioni e un utile lordo a 47,1 milioni (+16% sull’esercizio precedente). A comunicarlo lo stesso istituto. La crescita è sostenuta dall’aumento dei clienti, arrivati a quota 865 mila, di cui 94 mila acquisti nell’esercizio, per il 40% attraverso canali digitali. Salgono anche le masse, che arrivano a 25,4 miliardi (+12% anno su anno, +2% trimestre su trimestre) e la raccolta netta, pari a 2,6 miliardi di cui 1,6 nel secondo semestre. “Siamo soddisfatti del percorso di crescita di CheBanca! nell’esercizio 2018/19, che è stato caratterizzato, malgrado il recupero dei mercati, dal permanere di una forte cautela da parte dei clienti nelle decisioni di investimento. La banca è stata in grado di attrarre oltre 90 mila nuovi clienti raccogliendo 2,6 miliardi di risparmi, grazie alla qualità della relazione, al continuo potenziamento digitale, delle reti distributive e all’innovazione di prodotti e servizi. Continuiamo nel nostro impegno per migliorare giorno per giorno il rapporto con i clienti, immedesimandoci nei loro bisogni, offrendo una modalità di interazione innovativa e semplice, coniugata con un’offerta completa e conveniente”, ha commentato l’a.d. Gian Luca Sichel.