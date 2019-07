Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Larissa Iapichino

Ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo agli europei di atletica leggera under 20 di Boras, in Svezia. Ma, soprattutto, ha ispirato cronache romantiche: Larissa ha 17 anni ed è figlia dell’ex atleta (e due volte campionessa mondiale) Fiona May e dell’ex campione Gianni Iapichino. Ha vinto, emulando la mamma, con un salto da 6 metri e 58.

.,

.,

Brigitte Macron

Brigitte Marie Claude Macron è una ex insegnante, oggi premier dame e moglie di Emmanuel Macron, presidente della Repubblica dal 2017. Spesso strapazzata dalle cronache perché ha 24 anni più del presidente, in seguito divorziata con tre figli, oggi Brigitte è al centro del gossip per quanto spende: 5.200 euro al mese per i capelli, 100.000 per le vacanze.

.,

Massimo Gandolfini

Il leader del Family day chiama a raccolta i cattolici su eutanasia e suicidio assistito. A settembre saranno il banco di prova dei prò life: «Meglio che cada il governo piuttosto che passi una legge ingiusta», ha detto Gandolfini. E prosegue ogni sforzo per aggregare tutte le sigle cattoliche. La Consulta impone di legiferare entro e non oltre il 24 settembre.

Lionel Messi

Altre spese esagerate oltre a quelle di Brigitte Macron sono state attribuite a Lionel Messi Il campione sta trascorrendo le vacanze ad Antigua e Barbuda (Caraibi), in un’isola a prova di privacy: Long island. Il resort ha 40 camere, 13 ville e 21 residenze private, la più costosa da 15.500 euro a notte: esattamente quella che ha accolto il leader del Barcellona.

Maurizio Sarri

Siamo uomini o caporali? o meglio: siamo esteti o pragmatici? Sarà questo il tormentone della nuova Juventus: meglio vincere anche giocando male (Allegri) o perdere giocando bene (Sarri)? Alla prima uscita (Juve-Tottenham 2-3) il dibattito si è acceso. Complimenti a Maurizio però: ha esaltato il gol di Harry Kane e ha distratto i critici alludendo ai prossimi colpi di mercato.

Alessio Bruno

L’ex famoso protagonista di Temptation Island è stato arrestato per 1 detenzione A e spaccio di droga. Valeria Bigella, ex fidanzata del giovane influencer, ha risposto ai fan che sostenevano che lei fosse contenta. Ma non è finita. Alessio ha ammesso di aver iniziato a spacciare proprio perché la fidanzata guadagnava più di lui.