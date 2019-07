Amanda Knox e il fidanzato lanciano una raccolta fondi per il matrimonio

Amanda Knox e il suo fidanzato Christopher Robinson lanciano una raccolta fondi per sposarsi. A darne notizia è il New York Daily News. Nella pagina, la coppia chiede fino a 10.000 dollari per organizzare la “festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici”.

“Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo. Ma quando l’Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante”, afferma la coppia nella sua pagina di raccolta fondi. E aggiunge: “Ne è valsa la pena. Amanda ha raggiunto un po’ di cuori ed è guarita un po’ anche lei”. Il riferimento è al recente ritorno della donna in Italia, dove è intervenuta nel giugno scorso al Festival della giustizia penale di Modena lanciando accuse pesanti verso la giustizia e i media italiani: “Per tutti ero una psicopatica”.

La pagina www.knoxrobinson.com ha la grafica ispirata a una galassia e vi si legge che “chiunque donerà riceverà una copia firmata, in edizione limitata, di The Cardio Tesseract, il nostro libro di poesie d’amore a quattro mani”.

Amanda Knox è stata definitivamente assolta, dopo quasi quattro anni in carcere, dall’accusa di avere partecipato all’omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia. Delitto rispetto al quale si è sempre proclamata estranea.

Repubblica.it