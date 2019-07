Arriva Ecofuturo Magazine, la nuova rivista che parla d’ambiente

È in edicola da pochi giorni Ecofuturo Magazine, un bimestrale diretto da Michele Dotti e distribuito in tutta Italia. Nel primo numero un’intervista al ministro dell’Ambiente Sergio Costa e un’analisi del fenomeno Greta

Una nuova rivista per comunicare l’ambiente e l’ecologia: si tratta di “L’ECOFUTURO MAGAZINE” del Festival delle ecotecnologie, giunto quest’anno alla sua sesta edizione (dal 25 al 29 giugno a Padova). La rivista è un bimestrale nato da un’idea di Mara Cimatti delle Edizioni C&C, di Faenza ed è diretta da Michele Dotti. «Non immaginiamo questa rivista come espressione soltanto del Festival EcoFuturo, ma di tutto l’ecologismo italiano – afferma il direttore Dotti – Abbiamo coinvolto alcune firme dell’ecologismo, associazioni e reti ambientaliste, dai Comuni Virtuosi con la rubrica di Marco Boschini all’Italia che Cambia con quella di Daniel Tarozzi, a quella di Lucia Cuffaro, Presidente Movimento Decrescita Felice; abbiamo articoli di Fabio Roggiolani, fondatore di Ecquologia, una graphic novel di Jacopo Fo e molto altro». La rivista, che è distribuita a livello nazionale, è di 82 pagine ed è caratterizzata da un focus centrale che in questo primo numero è dedicato all’abitare sostenibile, mentre il numero due sarà dedicato alla plastica. «Con questa soluzione – spiega Sergio Ferraris, caporedattore che affianca Michele Dotti nella realizzazione della rivista – vogliamo offrire una rivista che non scada poco dopo che è uscita e che possa essere conservata negli scaffali anche in futuro, perché una delle sfide dell’informazione, anche ambientale, oggi è quella di consolidare contenuti, all’interno di uno scenario che vede l’informazione sempre più fluida a causa del digitale». «Si tratta di una sfida grande e controcorrente. – prosegue Dotti – Siamo ben consapevoli della difficoltà che comporta. Sono poche le riviste di ecologia che arrivino in edicola oggi, se non quelle più orientate su salute e benessere. Stiamo cercando di riportarvi questi contenuti perché crediamo che sia fondamentale continuare ad approfondirli per creare una coscienza ecologica».

APPROFONDIMENTI E FOCUS

In questo numero oltre al focus sull’abitare c’è un’intervista al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, un’analisi del fenomeno Greta, un’intervista a Daniela Ducato, una delle imprenditrici più innovative dell’economia circolare italiana, la graphic novel di Jacopo Fo e le pagine dedicate ai piccoli ecologisti.In tutta la rivista, infine, sono presenti i codici QR code per poter avere approfondimenti tematici direttamente dagli smartphone.

Ecofuturo Magazine è anche in versione tablet, qui in versione ridotta accessibile gratuitamente:

https://online.flowpaper.com/765c072c/Lecofuturo01ridotto/#page=1

Per maggiori informazioni consultare il sito web http://www.lecofuturomagazine.it/.

Franco Brizzo, lastampa.it