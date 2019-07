Terremoto ad Atene di 5.3: panico in città, gente nelle strade e blackout

Terremoto, forte scossa oggi ad Atene di magnitudo 5.3 alle 14.13 locali (le 13.13 in Italia). L’epicentro è segnalato 23 km a nordovest della capitale della Grecia, a 20 km di profondità, quindi è stato sentito con maggior forza. Sono segnalati blackout telefonici. Panico in città dove migliaia di persone si sono riversate nelle strade. Il terremoto, definito “molto lungo”, è stato avvertito in molte città sulla costa dell’Egeo.

Dalle prime informazioni non ci sarebbero grandi danni in città. Meno di mezz’ora dopo la scossa la corrente elettrica è stata riattivata in quasi tutti i quartieri della città.

Ilmessaggero.it