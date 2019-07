Etna, nuova fase eruttiva: boati e fontane di lava da uno dei crateri

Nuova fase eruttiva sull’Etna con un’intensa attività stromboliana da uno dei crateri sommitali con fontane di lava, boati e l’emissione di una colata. Il fenomeno, concentrato nella zona alta e desertica del vulcano, è stato visibile dalla tarda serata di ieri visionando le telecamere termiche dell’Oe-Ingv.

Il sistema è carico di energia come dimostra l’alto livello del tremore dei condotti magmatici interni dell’Etna, come emerge dal sito dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia di Catania.

L’INGV segnala che «continua l’intermittente attività esplosiva al Nuovo Cratere di Sud-Est dell’Etna, che è iniziata il 14 luglio. Molte esplosioni lanciano modeste quantità di materiale incandescente e tutte producono piccoli sbuffi di cenere. Non si nota alcuna tendenza chiara in questa attività, né in aumento né in diminuzione, e l’ampiezza del tremore vulcanico si attesta su livelli medi-bassi». La nuova fase eruttiva non impatta sull’attività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Il Monte Etna è uno dei vulcani più attivi del mondo essendo caratterizzato da una frequente attività eruttiva dalle bocche sommitali e da eruzioni di fianco che durante il 1900 hanno avuto una media di 4 eventi ogni 10 anni.

La Stampa