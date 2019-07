Terroni caput mundi / Troppe Temptation fanno saltare i matrimoni

Quando la coppia scoppia e nasce il triangolo tra Jessica, Andrea e Alessandro

JESSICA ANDREA E ALESSANDRO L’AMORE TELEVISIVO DELL’ESTATE

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) L’amore televisivo più chiacchierato di questo inizio d’estate è un triangolo formato da Andrea Filomena, Jessica Battistello e Alessandro Zarino nel popolare programma Temptation Island incentrato su un’idea genialoide: vi partecipano alcune coppie, in apparenza collaudate, messe alla prova da tentazioni e insidie, corteggiamenti e lusinghe, ad opera di tentatori e tentatrici. Quali coppie resisteranno? Andrea e Jessica non hanno resistito. Stavano insieme da più di due anni, progettavano il matrimonio… Poi Jessica, in crisi, ha annullato l’idea delle nozze e, quando i due fidanzati sono entrati nel programma, il malessere è esploso. Anche perché Alessandro Zarino è riuscito a inserirsi tra i due e a conquistare il cuore di Jessica. Realtà, finzione? Chissà. Certo i mass media, i siti di gossip (in primo luogo ‘fanpage’, informatissimo) si sono scatenati e hanno attirato l’attenzione dei telespettatori.

HA ANNULLATO IL MATRIMONIO E LASCIATO IL FIDANZATO: PERCHÉ?

Alla fine, dopo la rottura con Andrea, Jessica è al centro di nuovi dubbi: come è finita con Alessandro? Ha detto addio al fidanzato e ha deciso di uscire dal programma insieme al tentatore, continuando la conoscenza con lui, ma lontano dalle telecamere. Fra i due è nata una vera relazione oppure si ètrattato di un fuoco di paglia? Difficile dirlo, soprattutto perché fino alla fine dello show i protagonisti (in particolare le coppie) sono tenuti a rispettare un accordo di riservatezza. Nel frattempo però alcuni indizi possono aiutare a capire cosa sia accaduto. Partiamo da Instagram, dove Alessandro Zarino ha iniziato a seguire Jessica: non è stato però ricambiato dalla giovane (che lavora come consulente assicurativa): questo farebbe pensare ad un contrasto fra i due. E a rafforzare l’ipotesi della rottura dopo lo show ci sarebbero anche altri indizi. Prima di tutto il gossip, che circola da tempo,secondo cui il tentatore sarà attratto e distratto dal successo: salirà sul trono di Uomini e Donne dopo la grande visibilità ottenuta a Temptation Island.

CHE SCHIFO, HA DETTO ANDREA E LEI, IN TIVÙ NON ERO FELICE

«Siamo venuti qui perché avevi dei dubbi – ha detto Andrea all’ex fidanzata – ma quello che ho visto è schifo! Ti sei mai chiesta come stavo io? Io a differenza tua ho fatto un percorso che mi ha fatto capire che sono una bellissima persona. Tu invece hai sempre detto di me solo cose negative. Da te non me lo sarei mai aspettato.Hai detto che rinunciare al matrimonio è stata la cosa più bella della tua vita, ma ti rendi conto di quello che eri per me?».La replica… «Io e Andrea ci siamo amati tanto ma ci siamo fatti anche tanto male –ha detto Jessica – e lasciarsi è la cosa giusta. Io so quello che ho passato fuori di qui, non me l’aspettavo di provare dei sentimenti così forti, non puoi a 25 anni stare chiusa in casa depressa, e l’ho capito qui dentro, quindi grazie». Poi l’incontro con Alessandro, il fusto di Napoli, il tentatore che ha provocato lo sconquasso, il desiderio di un bacio e la volontà di frequentarsi lontano da occhi indiscreti.

JESSICA SI È SUBITO INVAGHITA DEL BEL FUSTO NAPOLETANO

I due fidanzati, Andrea e Jessica, innamorati in crisi, erano sbarcati in Sardegna per mettere alla prova la loro relazione dopo che, qualche mese prima, Jessica aveva deciso di annullare le nozze. Andrea ha sempre affermato di essere molto sicuro dei sentimenti che provava, mentre lo stesso non si poteva dire per la fidanzata: non appena arrivata a Temptation Island si è invaghita di Alessandro. Il tentatore e la ragazza hanno flirtato, fra dichiarazioni importanti e piccole ma significative confidenze, al punto che Andrea ha richiesto un confronto al quale però lei non si è presentata. Zarino (davvero, nella situazione, un giovane zar) è nato nel 1991, è originario di Napoli e ha 28 anni. Nella vita fa l’insegnante di crossfit, uno sport che gli ha regalato un fisico statuario, un metro e novanta di altezza. Grazie al suo fascino Alessandro ha lavorato anche nel mondo della moda come modello e fotomodello, collaborando con tantissimi brand famosi, da Dsquared2 a Dolce&Gabbana, sino a Versace. Non solo:è il secondo italiano ad essere riuscito a sfilare a Parigi per il marchio Louis Vuitton. Alessandro, come ha svelato anche a Jessica durante le puntate di ‘Temptation Island’, spesso vola a Sydney, dove collabora con una celebre agenzia fashion. E così Jessica Battistello ha dato l’impressione di aver perso completamente la testa per lui e ha presto messo in discussione il suo legame con Andrea Filomena.

SORGE IL DUBBIO SUL GRAN FINALE TUTTOVERO O SOLO FINZIONE?

Secondo ultime indiscrezioni, però, il finale di Temptation Island potrebbe essere molto diverso da come immaginiamo. Alcuni utenti hanno infatti svelato su Instagram di aver avvistato Andrea e Jessica insieme dopo le registrazioni dello show; segno che potrebbero essere tornati insieme,nonostante tutto. Ma è opportuno ricordare che il vero colpo di scena a Temptation Island ci fu quando era spuntato un video segreto di Jessica, che aveva sconvolto Andrea. «Quello che stai per vedere non è mai successo in sei anni di Temptation Island», gli disse il conduttore Filippo Bisciglia, quando si apprestava a rendere pubblico un video sulla pagina Instagram della trasmissione.