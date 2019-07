Industria: ordini e fatturato in ripresa

In ripresa ordini e fatturato industriali a maggio. Gli ordini hanno segnato un netto recupero, secondo i dati Istat, con un aumento su base mensile del 2,5% e dello 0,2% su base trimestrale. In termini tendenziali, però l’indice grezzo degli ordinativi segna -2,5%, con una flessione dello 0,8% sul mercato interno e una marcata contrazione del 5,0% su quello estero. Il fatturato torna a crescere su base mensile, recuperando ampiamente il calo registrato il mese precedente. L’aumento è dell’1,6% sul mese precedente e dell’1,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2018), il fatturato totale cresce dello 0,3% rispetto a maggio 2018, sintesi di un incremento dell’1,1% sul mercato interno e di una riduzione dell’1,3% su quello estero.

ANSA