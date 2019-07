Rita Bernardini in caserma per uso cannabis terapeutica

Rita Bernardini era su un taxi e stava andando a Parma quando mercoledì mattina ha ricevuto la telefonata dei carabinieri: «È possibile venire a prenderla a casa?». Non era possibile, ovviamente, la storica esponente dei radicali ha chiesto al tassista di fare inversione e di non portarla più alla stazione ma in caserma dai carabinieri: disobbedienza civile per uso di cannabis terapeutica, l’accusa.