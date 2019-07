Auto, giù le vendite in Europa: -7,9% a giugno, -3,1% nel semestre

«È un drastico peggioramento in giugno per le vendite di auto in Europa». Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. Sono cinque mercati – non tra i più importanti – sono in crescita: Lituania, Romania, Irlanda, Grecia e Cipro. Pesano «la debolezza del quadro congiunturale e, soprattutto, la crisi del diesel che determina forte indecisione con rinvio nella sostituzione di vetture già mature per la rottamazione o per il mercato dell’usato. Il calo del diesel è compensato soltanto in parte dall’acquisto di auto a benzina o ad alimentazione alternativa. Queste ultime sono in crescita, ma non tanto quanto sarebbe auspicabile dati i grandi investimenti che richiedono». Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, «la situazione del mercato europeo dell’auto non è catastrofica, ma certo non è positiva e preoccupa il fatto che, mentre si è decretato il pensionamento anticipato del diesel, manca una politica a livello europeo per accompagnare il settore dell’auto e della mobilità verso l’obiettivo zero emissioni».