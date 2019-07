Canon, crowdfunding per nuova fotocamera

E’ piccola e resistente, si aggancia e ‘parla’ con lo smartphone

Canon sceglie di seguire la strada delle startup e di lanciare una raccolta fondi in crowdfunding, sulla piattaforma Indiegogo, per finanziare la produzione di una fotocamera a vocazione outdoor e in grado di dialogare con lo smartphone. Il dispositivo si chiama Ivy Rec ed è una piccola fotocamera pensata per la vita e lo sport all’aria aperta. Fatta come una sorta di moschettone per essere agganciata allo zaino o al passante dei jeans, promette di essere resistente all’acqua e agli urti, anche perché non ha uno schermo che potrebbe rompersi. Integra un sensore Cmos da 13 megapixel, gira video in full HD, è leggera e ha connettività wi-fi e Bluetooth per trasferire le foto e i filmati allo smartphone attraverso una app. La fotocamera è ancora in fase di prototipo. Su Indiegogo può essere prenotata in tre colori accesi – rosa, verde e azzurro – a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, che è fissato in 130 dollari. La consegna è prevista in ottobre.

Ansa