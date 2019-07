Amazon: 700 milioni per riqualificare gratis centomila dipendenti

New York – Anche per i colossi tech e i loro dipendenti l’innovazione incalza. Amazon ha deciso che nei prossimi sei anni riaddestrerà per nuove mansioni e con nuove qualifiche oltre un terzo dei propri dipendenti negli Stati Uniti, vale a dire almeno centomila persone in tutto. Un’operazione di riqualificazione tra le più grandi mai tentate, che richiederà un investimento da 700 milioni di dollari entro il 2025. Settemila dollari per ciascun lavoratore.

Incarichi, che diventano obsoleti o minacciano di diventarlo presto tra gli stessi ranghi del leader del commercio elettronico e di Internet , verranno sostituiti da specializzazioni considerate invece all’ordine del giorno, dal machine learning all’assistenza sanitaria. Le nuove “skills” potranno essere utilizzate dentro o anche trovando impieghi al di fuori dell’azienda e Amazon offrirà i corsi, un misto di espansioni di programmi esistenti e di interventi interamente nuovi, quasi sempre gratuitamente.

Jeff Wilke, chief executive della divisione globale per i consumatori, ha spiegato l’iniziativa battezzata “Upskilling 2025” come una risposta necessaria alla constatazione che “la tecnologia sta cambiando la nostra società e certamente sta cambiando il lavoro”. La sfida, in questo clima, diventa quella di preparare i lavoratori “alle opportunità del futuro”.

Gli esempi citati da Amazon stessa sono rivelatori dei fini del piano: addetti all’esecuzione degli ordini nei giganteschi centri di distribuzione del gruppo potranno trasformarsi in tecnici specializzati in assistenza tecnologica – vale a dire nella gestione e controllo di macchinari e robot che li andranno a sostituire lungo gli scaffali. Dipendenti oggi dediti a compiti più impiegatizi potranno traslocare verso ruoli da ingegnere software e da programmatore nel corso di alcuni anni, senza essere costretti a iscriversi o re-iscriversi a college e università.