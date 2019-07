La Sardegna punta sui borghi per destagionalizzare il turismo

La Regione cerca imprese o operatori ai quali assegnare, attraverso la procedura negoziata e dopo la prima manifestazione di interesse, l’incarico per fornire sostegno alla predisposizione di un piano di marketing, per far crescere il turismo dei borghi tutto l’anno e in alternativa a quello balneare. Punto di partenza l’indagine di mercato con cui si selezioneranno gli operatori che abbiano curricula adeguati per studiare una strategia di promozione “originale e calata nella realtà dell’isola in grado di far esplodere” il turismo.

Nello specifico, l’intervento, denominato “Sardinia Seasons – Borghi experience” ( POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali, turistici”- Azione 6.8.3 ) fa parte di un programma più ampio di destagionalizzazione del turismo nell’isola che mette a disposizione 1,3 milioni di euro. I fondi sono destinati a progetti di marketing del valore di circa 40mila euro ciascuno.

Le aziende che parteciperanno dovranno “elaborare una proposta di strategia di marketing, propedeutica alla successiva definizione del Piano e della Campagna di comunicazione”. Particolare attenzione dovrà essere posta sia sull’analisi della domanda, dal target alle disponibilità di tempo, continuando con i mercati di riferimento prioritari. Inoltre nel programma è richiesta l’individuazione dei “tratti distintivi e di forza del turismo nei borghi della Sardegna”. Un elemento che dovrà poi caratterizzare il tema del “prodotto turistico”.

Tra i requisiti richiesti agli operatori economici che si candideranno, un’esperienza di almeno 5 anni in attività di marketing, comunicazione e pianificazione strategica, promozione e sviluppo della de-segmentazione dell’offerta turistica e di creazione di prodotti di turismo dei borghi, culturale, enoturismo e di turismo enogastronomico, e in tali ambiti deve aver reso servizi su base annua di importi pari o superiori a € 39.000,00 oltre i.v.a.

La manifestazione di interesse dovrà essere recapitata in un plico chiuso entro e non oltre le 12.00 di venerdì 12 luglio 2019 all’ufficio protocollo della Direzione generale dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari, per posta elettronica certificata aziendale all’indirizzo tur.gestioneofferta@pec. regione.sardegna.it. Se le manifestazioni di interesse dovessero essere più di cinque, “l’individuazione dei soggetti ai quali inviare l’invito a presentare un’offerta – si legge nel bando – sarà effettuata dal responsabile del procedimento sulla base delle esperienze, competenze e specializzazioni desumibili dalla documentazione prodotta.