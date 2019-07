Carola Rackete premiata dal Comune di Parigi “per aver salvato migranti”. Salvini: “Non hanno niente da fare”

Processata in Italia, premiata in Francia. Carola Rackete riceverà la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi, «per aver salvato migranti in mare». Oltre alla Rackete sarà premiata anche l’altra capitana della Sea Watch 3, Pia Klemp. La medaglia vuole simboleggiare «la solidarietà e l’impegno di Parigi per il rispetto dei diritti umani» e va alle due operatrici umanitarie tedesche «ancora perseguite dalla giustizia italiana», si legge nel comunicato.