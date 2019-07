Microsoft, prossimamente potrebbe arrivare un gioco ispirato a “Stranger Things”

Nei giorni scorsi l’account Twitter ufficiale di Windows ha iniziato a condividere misteriosi messaggi con n look decisamente vintage riguardo un fantomatico Windows 1.0. Visto che negli stessi giorni è arrivata su Netflix la terza stagione di Stranger Things, ambientata nel 1985, è parso da subito abbastanza evidente che le due cose potevano essere collegate. Tantissime aziende in questo periodo hanno fatto campagne pubblicitarie in qualche modo legate alle avventure dei ragazzi di Hawkins, poteva forse sottrarsi Microsoft?

Negli ultimi messaggi è apparso anche un codice morse che lasciava intuire la data dell’8 luglio come quella da tenere d’occhio per capire cosa stesse succedendo.

A quanto pare, ruota tutto attorno a un gioco chiamato Windows 1.11 scovato e condiviso sempre su Twitter dall’utente WalkingCat. L’app viene descritta come un gioco che accompagna la terza stagione di Stranger Things ed è una sorta di simulazione di Windows 1.0 in salsa nostalgica.

Secondo la descrizione dell’applicazione con Windows 1.11 potremo scoprire i segreti che si nascondono a Hawkins e sbloccare l’accesso a contenuti esclusivi, puzzle, giochi ed easter egg.

Purtroppo, al momento l’app non sembra disponibile per il download, neppure sullo Store italiano, anche se siamo ormai arrivati all’8 luglio. Probabilmente non resta che aspettare qualche ora prima dell’annuncio ufficiale. Windows 1.11 non è l’unico gioco nato per promuovere la popolare serie tv Netflix, l’anno scorso fu lanciato un titolo mobile e quest’anno è invece disponibile un gioco per tutte le piattaforme di gioco disponibili, dal PC agli smartphone passando per le console.

Lorenzo Fantoni, La Stampa