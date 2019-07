Poste, un’app per parlare coi dipendenti

Poste Italiane lancia un’app per favorire la comunicazione con i suoi dipendenti. Si chiama NoidiPoste e fornisce in tempo reale informazioni di lavoro o utili per il tempo libero con l’obiettivo di trasferire gradualmente sulla app le funzioni e i servizi già disponibili sulla intranet aziendale.

L’app consente la consultazione della rubrica con le informazioni di contatto relative ai colleghi, la lettura del cedolino e dei messaggi della intranet aziendale. Permette anche la gestione in modo facile e veloce delle trasferte di lavoro. Un altro vantaggio a disposizione di chi scarica l’app è dato dalla possibilità di segnalare agevolmente anche i giorni di assenza per malattia. L’app presenta anche una sezione che permette ai dipendenti in possesso dei requisiti di prenotare le case vacanza.

Per tutte le funzioni disponibili l’app garantisce all’utente l’assoluta tutela della privacy. NoidiPoste è anche uno strumento di ascolto: attraverso l’app è possibile partecipare alle survey per i dipendenti su prodotti e servizi dell’azienda.