Inps, Tridico lancia un fondo pubblico di previdenza integrativa

Il debutto del Reddito di cittadinanza

Altro fronte di analisi la nuova politica di contrasto alla povertà assoluta, con il passaggio di testimone tra Reddito di inclusione e Reddito di cittadinanza. A fine giugno risultano percettori di reddito o di pensione di cittadinanza circa 840mila nuclei famigliari (di cui oltre 102.833 destinatari di pensioni di cittadinanza) per un numero complessivo di individui coinvolti che supera 2 milioni. L’importo medio è di circa 500 euro. In sede di approvazione del provvedimento, i beneficiari erano stati stimati in 1.248.000 e la copertura finanziaria era stata prevista in 5,6 miliardi per il primo anno e in 7,2 miliardi per il 2020.

Spesa per pensioni e spesa per assistenza

Il sistema pensionistico è solido – ha sottolineato in apertura del suo intervento Tridico – tuttavia una riflessione di trasparenza contabile sarebbe necessaria sulla divisione reale tra spesa pensionistica e spesa assistenziale, essendo quest’ultima finanziata solo con la fiscalità generale. L’allusione è stata a una «contabilità rinnovata» e non a interventi normativi, per rendere «maggiormente comprensibili i confronti internazionali in tema di spesa pensionistica».

Due nuove direzioni in Inps

Pasquale Tridico ha anche parlato di aspetti organizzativi indicando l’obiettivo di costituire almeno due nuove direzioni generali: una dedicata all’informatica e l’innovazione e un’altra all’attività anti-frode, mentre si sta studiando la possibilità – ha detto – di dare vita a una Scuola nazionale del Welfare dedicata a Federico Caffè per fare formazione interna con risorse proprie. Si tratta di prospettiva sulle quali pende, tutt’ora, il mancato completamento della struttura di governance dell’Istituto, con la prevista nomina di un Cda e un vicepresidente.

La sfide del fondo Inps

Infine Tridico ha proposto l’adozione di una forma di previdenza complementare pubblica gestita dall’Inps per provare a colmare il gap di adesioni, che in Italia non arrivano al 30% dei lavoratori. L’obiettivo, oltre a garantire una prudente gestione dei fondi, dovrebbe essere quello di sostenere «una maggiore canalizzazione degli investimenti in Italia». È curioso – ha osservato Tridico – che il maggior ente di previdenza europeo non abbia un proprio fondo integrativo pubblico. «Nel 2018 i fondi pensione gestivano risorse per 167,1 miliardi, pari al 9,5% del Pil molti dei quali investiti all’estero. La sfida del fondo Inps dovrà dunque essere quella di aumentare il numero delle adesioni attraverso la costituzione di una valida alternativa ai fondi privati, ma anche quella di aumentare gli investimenti diretti nel nostro Paese». Una proposta che non passerà inosservata.

Davide Colombo, Il Sole 24 Ore