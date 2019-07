Fed, Powell vede «venti contrari» per gli Usa: taglio dei tassi imminente

L’atteggiamento della banca centrale americana davanti alla possibilità di un intervento espansivo è cambiato negli ultimi due mesi. A dicembre la Fed parlava di due rialzi dei tassi possibili nel 2019. A gennaio si era passati a indicazioni differenti con zero rialzi e tassi fermi per tutto l’anno. Ora, venendo anche incontro alle pressanti richieste di Trump e seguendo l’onda espansiva che arriva dalla Bce dell’ultimo Draghi, Powell si prepara a tagliare i tassi nel prossimo futuro e ad attuare “politiche appropriate” per sostenere l’economia della prima potenza mondiale.

Dalla riunione della Fed di maggio, al termine di un mese terribile per le borse con l’aumento dei dazi alla Cina e lo stop ai negoziati, e dal vertice di giugno, il governatore americano ha cominciato a parlare di “correnti contrarie”, di “incertezze”, di “venti” che soffiano in direzione opposta. Ai deputati della Commissione finanza il governatore ha spiegato che all’interno della Fed “si è rafforzata la posizione per una politica monetaria più accomodante”. Segnale chiaro a questo punto sul fatto che la banca centrale statunitense possa procedere ad un taglio

dei tassi di interesse nella riunione di fine luglio.

Una possibilità che la maggior parte degli analisti a Wall Street quota al 100% e che, come ricordato, viene spinta da tempo dalla Casa Bianca.

Powell è il sedicesimo governatore della Federal Reserve. Dal 2012 siede nel board della banca centrale ed è stato nominato da Trump al posto di Janet Yellen nel novembre 2017. Sotto la sua guida, dal febbraio 2018, l’istituto centrale ha deciso quattro rialzi di tassi lo scorso anno. A pochi mesi dalla sua nomina sono cominciate ad arrivare le bordate del presidente americano per il costo troppo alto del denaro. Trump nelle scorse settimane, dopo l’ultima riunione della Fed di giugno, è arrivato addirittura a ipotizzare un licenziamento di Powell, per poi ritrattare invitato alla prudenza dal suo staff. Il governatore ha ribadito più volte nelle ultime uscite pubbliche l’indipendenza delle scelte della banca centrale americana. Ha ricordato che il suo incarico dura quattro anni, che intende portarlo a termine, senza mai far riferimento diretto al presidente Trump “del quale non ho mai parlato né in privato né in pubblico”.

Riccardo Barlaam, Il Sole 24 Ore