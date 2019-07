Mercedes GLC, con il restyling arriva la versione ibrida plug-in

La GLC è un tassello fondamentale della crescita di Mercedes. Oltre ad essere il suv più venduto del marchio di Stoccarda, nelle due versioni standard e coupé conquista il 45% della clientela di tutti i modelli a ruote alte firmati Mercedes. Per questo motivo l’aggiornamento di metà carriera è stato realizzato in maniera chirurgica, andando a migliorare alcune aree della vettura ma senza stravolgere i contenuti che ne hanno decretato il successo. Oltre all’arrivo del sistema d’infotainment Mbux, con controllo vocale tramite il comando Hey Mercedes, ora le 24 versioni della GLC (tra standard e Coupé) montano esclusivamente motorizzazioni benzina mild hybrid, la plug-in hybrid arriverà in autunno mentre la versione Fuel Cell è già realtà ma manca la data di commercializzazione. Nel dettaglio ha portato un design degli esterni caratterizzato da una maggiore sportività, qualità che viene amplificata nella GLC Coupé. Entrambe le versioni sono ora dotate di serie di fari a Led High Performance, dal profilo nettamente ridisegnato che ne riduce e assottiglia le dimensioni. A richiesta la rivale di Audi Q5, Alfa Romeo Stelvio e Bmw X3 (o X4 in versione Coupé) può montare i fari Multibeam Led, mentre al posteriore troviamo di serie luci interamente a Led.

Salendo a bordo si viene accolti dal sistema d’infotainment Mbux con schermo touch fino a 10,25”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la strumentazione circolare può essere sostituita da un monitor da 12.3”.

Tra le novità arriva anche il nuovo volante, già visto sugli ultimi modelli di casa Mercedes e i comandi gestuali per gestire le principali funzioni. Non manca la realtà aumentata MbUx per la navigazione: con l’ausilio della telecamera anteriore viene ripresa un’immagine video dell’ambiente circostante, arricchita con informazioni utili per la navigazione. GLC e GLC Coupé adottano la nuova generazione di motori a quattro cilindri benzina e diesel. Il sistema a 48 volt con EQ Boost offre funzioni supplementari per i motori a benzina che contribuiscono a ridurre il consumo di carburante e ad aumentare l’agilità e il comfort. Anche i motori a benzina sono dotati di un filtro antiparticolato.

Tutti i diesel soddisfano già oggi la norma Euro 6d che sarà vincolante solo a partire dal 1° gennaio 2020 per i veicoli nuovi, e l’anno successivo per tutti. Nello specifico le motorizzazioni si dividono in 200 4Matic da 197 cv, 300 4matic da 258 cv, 200 d 4Matic da 163 cv, 220 d 4Matic da 194 cv e 300 d 4Matic da 245 CV e 500 Nm. Al top dell’offerta si posizionano le versioni 63 Amg, spinte dal V8 4.0 litri, da 476 cavalli e 510 per la versione S. Passando agli assistenti di guida ora il livello di guida autonoma è 2 su 5, grazie a dotazioni come cruise control adattivo Distronic e l’assistenza allo sterzo attivo capaci anche di interagire con le informazioni fornite dal servizio LiveTraffic. Protagonista della nostra prova su strada è la GLC 300 d 4Matic, con il nuovo motore 4 cilindri a gasolio da 245 cv. A bordo troviamo comodo l’assistente vocale Hey Mercedes, anche se la versione italiana non raggiunge lo stesso livello d’interazione di quella inglese, mentre la realtà aumentata è un valido aiutante durante la marcia. Come tradizione il comfort e l’insonorizzazione sono da riferimento, con la vettura che si conferma la compagna di viaggio ideale lungo i trasferimento sulle Autobahn tedesche. La sorpresa della giornata arriva dalla prova in Offroad, eseguita in una zona attrezzata con passaggi “off-limits” per molti suv in commercio. Qui scopriamo doti 4×4 inaspettate, con l’elettronica che ci permette di superare pendenze e ostacoli oltre le nostre più alte attese. Passando ai prezzi il listino, scegliendo tra i quattro allestimenti già disponibili in concessionaria (Executive, Business, Sport, Premium e Premium Plus), si parte da oltre 48mila euro per la 200 4Matic mentre la versione provata parte da circa 55mila euro.

Simonluca Pini, Il Sole 24 Ore