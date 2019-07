Caso scommessa, Balotelli nei guai

Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato dalla Polizia municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo con riferimento alla scommessa di sabato scorso a Mergellina quando ha sfidato un amico, Catello Buonocore, a lanciarsi in mare a bordo di uno scooter in cambio di 2mila euro. La scommessa è stata testimoniata da un video diventato in breve tempo virale sul web.

La Polizia municipale di Napoli ha denunciato Balotelli, Buonocore, l’autore del video e il titolare della concessione d’uso del molo di Mergellina dove è avvenuta la “bravata”, contestando anche l’abbandono di rifiuti pericolosi. Ieri la Polizia municipale ha ritrovato lo scooter incriminato in via Andrea D’Isernia, nel quartiere Chiaia.