Bankitalia, gli italiani tengono sul conto corrente 1.130 miliardi di euro

Maggio ha registrato un lieve calo delle sofferenze lorde delle banche italiane e un marginale rialzo di quelle nette, oltre a un calo, ancora una volta, dei prestiti alle imprese ad un ritmo però inferiore rispetto a quello del mese precedente. Lo si legge nell’ultima pubblicazione di Bankitalia, Banche e Moneta.

In particolare, in valori assoluti le sofferenze lorde sono scese a maggio a 92,022 miliardi di euro da 92,382 miliardi del mese precedente. In leggero aumento invece quelle nette a 32,633 miliardi di euro da 32,570 miliardi di aprile. Quanto ai prestiti alle imprese non finanziarie maggio ha registrato un calo annuo dello 0,2% rispetto al -0,6% del mese precedente.

A maggio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dell’1% su base annua, contro lo 0,8% ad aprile. I prestiti alle famiglie sono saliti nello specifico del 2,6% come nel mese precedente, mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,2% (-0,6% nel mese precedente). E nel periodo i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, sono stati pari al 2,26%, lo stesso livello di aprile.

I depositi del settore privato hanno proseguito il trend di aprile salendo del 3,5% su base annua, mentre la raccolta obbligazionaria è diminuita del 6,9% (-7,7% nel mese precedente). Nel documento si evidenzia il lieve aumento dei depositi bancari in conto corrente passati a maggio a 1.130,657 miliardi dai 1.124,246 miliardi del mese precedente. Dopo il sensibile rialzo di aprile, a maggio i Btp detenuti dalle banche italiane sono scesi a 391,525 miliardi di euro dai 394,736 del mese precedente.

Oggi il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel suo messaggio di saluto al convegno dedicato all’ex governatore di Bankitalia ed ex Capo dello Stato, ha detto che “Ciampi ha legato il suo nome alla nascita dell’euro e alla partecipazione, tutt’altro che scontata, dell’Italia alla moneta unica sin dall’avvio, dimostrando, come da lui stesso affermato, quanto un Paese può fare quando si dà un grande obiettivo e verso questo obiettivo impegna le sue energie migliori”.

“Nel contesto attuale”, ha continuato Mattarella, “l’insegnamento di Carlo Azeglio Ciampi è quanto mai prezioso e moderno”. Mattarella ha ricordato come “Ciampi abbia speso tutta la sua vita al servizio dell’Italia. Prima ancora di essere un uomo delle istituzioni, è stato un grande italiano e un grande europeo. Ciascuna delle altissime responsabilità ricoperte venne da lui sempre esercitata con riguardo all’Italia e all’Europa, intese come indissolubilmente connesse”.

Elena Dal Maso