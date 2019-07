Terroni caput mundi / Mezzogiorno di sole, mare e… Prati

Le spiagge più belle d’Italia? Ben sette su dieci sono meridionali

(di Cesare Lanza per il Quotidiano del Sud) Quali sono le spiagge più attraenti in Italia? Secondo un recente e prestigioso sondaggio, piùdella metàsonomeridionali: per la precisione, sette. Ecco le mete dei vostri desideri…

CAPRICCIOLI – COSTA SMERALDA – SARDEGNA

Una spiaggia poco più grande di un fazzoletto, circondata da rocce bianche e rosate. Le acque hanno una trasparenza eccezionale, i turisti fanno la fila per potervi sostare. Si trova nella Sardegna settentrionale, a poca distanza da Porto Cervo, in Costa Smeralda.

CALA GOLORITZÈ – OGLIASTRA – SARDEGNA

Si trova a 9 chilometri da Baunei, nella regione sarda dell’ Ogliastra ed è famosa pe rla roccia a pinnacolo alta circa 140 metri, che attira ogni anno numerosi appassionati di climbing di tutto il mondo. L’insenatura circostante è incantevole, con acque turchesi e trasparenti.

CHIAIA DI LUNA – PONZA – LAZIO

È la spiaggia più famosa e fotografata di Ponza. La sua forma e il colore fanno pensare a quella di una falce di luna in una notte d’estate. La spiaggia è fatta di ghiaia bianca sottile, che assicura il colore turchese e la trasparenza dell’acqua, ma attualmente non è agibile e la baia può essere raggiunta solo dal mare perché la falesia che sovrasta la spiaggia è franosa e richiede lavori di consolidamento.

TORRE SANT’ANDREA – LECCE – PUGLIA

Questo tratto di costa rocciosa si trova tra Baia dei Turchi e Torre dell’Orso, e costituisce una sorta di piattaforma naturale sul mare. E’ un paradiso di piccole grotte, calette e faraglioni, di bellezza mozzafiato.

SAN DOMINO E SAN NICOLA – ISOLE TREMITI – PUGLIA

Le Isole Tremiti sono un arcipelago situato nel mare Adriatico, 22 km a nord del promontorio del Gargano. San Domino è l’isola più grande e più abitata, e possiede l’unica spiaggia sabbiosa dell’arcipelago.

CALA ROSSA –FAVIGNANA – SICILIA

E’ una delle insenature più belle e pittoresche dell’arcipelago delle Egadi. Il colore turchese del mare fa uno splendido contrasto con le rocce bianche di tufo che costituiscono la costa.

SPIAGGIA DEI CONIGLI – LAMPEDUSA

E’ considerata una delle spiagge più belle del mondo e da anni è in testa alle classifiche delle preferenze dei viaggiatori internazionali. Questa incantevole insenatura ha mare cristallino e una spiaggia bianca, amatissima e molto frequentata dai bagnanti durante tutta l’estate.

Le altre tre sono:

SAN FRUTTUOSO – CAMOGLI, IN LIGURIA

Una piccola spiaggia di ghiaia, un mareverde smeraldo e una antica abbazia benedettina stretta tra mare e montagna: è uno degli angoli più celebri della Riviera Ligure di Levante. Si raggiunge solo in barca o con un trekking, lungo un sentiero piuttosto impegnativo.

CALA VIOLINA – MAREMMA – TOSCANA

La suggestiva caletta si trova all’interno della riserva naturale delle Bandite di Scarlino. Non ha grandi dimensioni, ma è unica al mondo: la sabbia della spiaggia, quando viene calpestata e in assenza di altri rumori, emette un suono che ricorda la voce di un violino.

BAIA DELLE DUE SORELLE – RIVIERA DEL CONERO – MARCHE

Simbolo di questo incantevole tratto di costa, deve il suo nome alle due rocce gemelle che si stagliano sul blu del mare. La baia è raggiungibile solo dal mare e questo la preserva dall’assalto dei turisti, conservando una natura incontaminata, selvaggia.

