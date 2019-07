Deutsche Bank, perdite per 2,8 miliardi e via 18mila dipendenti

Il colosso finanziario tedesco ha annunciato il piano di ristrutturazione al termine del consiglio di amministrazione del 7 luglio per uscire dal periodo di difficoltà. Tra le misure previste, il taglio di 18mila posti di lavoro e la creazione di nuova “bad bank” nella quale includere asset ad alto rischio per un totale di 74 miliardi. Nel dettaglio,queste riduzioni dovrebbero far risparmiare 6 miliardi e portare il numero dei dipendenti della banca a 74mila entro il 2022. L’amministratore delegato dell’azienda Christian Sewing, in carica dallo scorso maggio, aveva promesso delle “misure drastiche” per far fronte alla mancata fusione con la rivale Commerzbank.

Il piano di tagli è iniziato subito dopo il consiglio di amministrazione: lunedì mattina sono stati licenziati il team dell’ equity giapponese e quello di altre sedi asiatiche. Il titolo di Deutsche Bank a Francoforte guadagna il 3,1% all’apertura della Borsa di Francoforte.