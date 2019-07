Assorel piange la scomparsa di Filomena Rosato

La Presidente dell’Associazione delle Imprese di Comunicazione e Relazioni Pubbliche si è spenta a Milano. La Presidente dell’Associazione delle Imprese di Comunicazione e Relazioni Pubbliche si è spenta a Milano.

Filomena Rosato, Presidente di Assorel e Presidente di FiloComunicazione, si è spenta prematuramente all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano.

L’Associazione delle Imprese di Comunicazione e Relazioni Pubbliche, con i Colleghi del Consiglio Direttivo e tutti i Soci, si unisce al cordoglio dei famigliari per questo grave lutto.

“La prematura scomparsa di Filomena Rosato ci lascia smarriti e attoniti. Abbiamo perso un presidente, una professionista, una collega e un’amica.” – afferma Carolina Mailander, Vice presidente Assorel – “Filomena ha dedicato una parte importante della sua vita e tante energie al mondo della comunicazione, che deve esserle riconoscente per la sua importante “battaglia” per la valorizzazione della professione e del ruolo delle relazioni pubbliche in Italia. Il nostro affetto va al marito Antonio, alla figlia Serena e ai famigliari.”

Eletta Presidente di Assorel nel 2016, fermamente convinta da sempre dell’importanza del ruolo delle Associazioni di categoria per sostenere e far crescere il mercato, Rosato ha impresso all’Associazione un importante cambio di passo, affinché continuasse a essere portavoce autorevole di una cultura della Comunicazione e delle Relazioni Pubbliche quale imprescindibile chiave strategica di successo per ogni impresa.

Associata ad Assorel dal 2004 con la sua società FiloComunicazione, fondata nel 1996, Filomena Rosato aveva lanciato già nel 2007 Assorel Academy, intensificando l’impegno dell’Associazione anche nella formazione.

Professionista di grande spessore, è stata sempre in prima linea nello sviluppo del dibattito sulla evoluzione della comunicazione e sul riconoscimento del valore delle relazioni pubbliche e sostenitrice entusiasta della battaglia in difesa della professionalità dei comunicatori in un momento di grande cambiamento per il settore e di ridisegno delle sue connessioni.

Ha avviato con Assorel l’Osservatorio Gare e, nell’ambito delle relazioni internazionali, ha fatto sì che l’Associazione aderisse a ICCO – International Communications Consultancy Organisation – l’organizzazione globale che riunisce 2.500 Aziende del settore PR e le Associazioni Nazionali di Categoria di 55 Paesi.

Accogliendo la richiesta di Global Women in PR (GWPR), organizzazione internazionale indipendente nata sotto l’egida di ICCO, impegnata sui temi della “diversity” e rivolta al mondo delle PR e della Comunicazione, Filomena Rosato si è fatta promotrice in Italia dello sviluppo della rappresentanza di GWPR sostenendo la carica di Presidente per Carola Salvato (CEO Havas Health & You), che oggi ne è la Portavoce per il Capitolo italiano.

Di Rosato l’idea di rivoluzionare la struttura organizzativa del Premio Assorel nel 2018, rinnovando sezioni e categorie per fare in modo che rispecchiasse tutti gli ambiti di intervento della Comunicazione PR.

Nel 2012 ha rappresentato la PR Industry italiana nella Giuria PR al Cannes Lions International Festival of Creativity. Il suo impegno divulgativo del valore delle PR le è valso nel 2013 il titolo di “Ambasciatore della comunicazione” agli NC Awards. Nel 2014 “Who’s Who Italy” l’ha indicata tra le personalità che creano valore per il Paese. Era anche Vicepresidente Confindustria Intellect.

I funerali si svolgeranno martedì 9 luglio a Milano, alle ore 11, presso la Chiesa di Santa Maria Incoronata, in Corso Garibaldi 116.