I 25 anni di Amazon, l’impero di Bezos

Portale di acquisti online all’inizio fu chiamato Cadabra

All’inizio fu Cadabra: questo il nome scelto dall’allora trentenne Jeff Bezos per il portale di acquisti online che nei suoi desideri doveva diventare un mondo magico, quella magia evocata proprio dal termine “abracadabra”.

Era il 5 luglio del 1994 e Bezos aveva da poco abbandonato il suo lavoro a Wall Sreet per volare con la moglie MacKenzie sulla West Coast e dare vita ai suoi sogni in un appartamento di Seattle. Ben presto qualcuno gli fece notare che Cadabra ricordava troppo da vicino il termine “cadavere”, e cosi’ Bezos ribattezzo’ la sua creatura Amazon: doveva diventare la più grande libreria online al mondo così come il Rio delle Amazzoni è il fiume più imponente sul pianeta.Ma all’inizio, anche quando arrivò la quotazione sul Nasdaq nel 1997, forse nemmeno Jeff immaginava l’avventura che lo aspettava: in 25 anni la sua creatura sarebbe diventata tra le tre aziende più ricche al mondo insieme a Microsoft e Apple.E’ l’uomo più ricco della Terra, con un patrimonio personale di 156 miliardi di dollari.(ANSA).