Scompare il pane dalle tavole degli italiani: crollato il consumo del 40%

Gli italiani non mangiano più pane. O meglio: in 40 anni ne hanno ridotto il consumo di oltre due terzi. Pagnotte, michette, ciabatte fumanti, appena uscite dal forno sotto casa, stanno diventando sempre più rare sulle nostre tavole: e infatti dal 1980 abbiamo perso il 40% della produzione di pane artigianale. «Se 40 anni fa gli italiani consumavamo a testa 84 kg di pane in un anno – spiega Davide Trombini, presidente di Assopanificatori – nel 2008 erano già scesi a 50 kg. Ma il dato del 2018 è allarmante per il comparto: solo 31 kg consumati procapite».

Il consumo di pane in Italia è ormai a un livello «largamente inferiore rispetto a quello di altri Paesi dell’Ue», denunciano unitamente Assipan-Confcommercio e Assopanificatori-Fiesa Confesercenti, accendendo un riflettore sulla crisi del settore. Oggi in Italia si contano meno di 3000 imprese della produzione e meno di 1000 punti vendita. E se fino a qualche decennio fa un forno aveva una media di 2 o 3 dipendenti che producevano 200 kg di pane al giorno, oggi un’attività artigianale raramente si può permettere più di un dipendente. Ma «un forno che riesce a produrre e vendere non più di 80 kg di pane al giorno necessita di un laboratorio rispettoso di norme e regolamenti il cui costo non è inferiore ai 300-350mila euro – spiega Trombini -. A questo punto diventa quasi impossibile ammortizzare le spese in tempi accettabili».