Il miglior posto dove vivere e lavorare? La Svizzera

Il miglior posto dove vivere e lavorare? È la Svizzera. Almeno secondo il report annuale di HSBC. Il colosso bancario, infatti, come ogni anno ha stilato la sua classifica sul benessere dei Paesi in fatto di qualità della vita e qualità del lavoro. Un’indagine che tiene conto delle risposte di oltre 18mila persone emigrate in 163 posti differenti, relativamente a standard di vita e competitività dei salari.

Ebbene, come detto, il vincitore di questa edizione 2019 è la Svizzera. Il Paese elvetico ruba la scettro a Singapore, che aveva vinto questa speciale classifica per ben cinque anni di seguito. Un successo dovuto principalmente alla solidità economica, che in un periodo di profonda incertezza sembra aver giocato un ruolo determinante. Lo scorso anno la Svizzera aveva chiuso questa classifica di HSBC all’ottavo posto. Quest’anno, invece, è stata protagonista di una importante scalata grazie alle sue certezze.

Non solo reddito

I dati dell’indagine di HSBC dicono che circa l’82% delle persone che si sono trasferite in Svizzera per questioni lavorative hanno migliorato il loro tenore di vita rispetto al Paese di provenienza, ma anche il loro reddito, con uno stipendio medio di 111.587 dollari (la media mondiale è di 75.966 dollari). Le percentuali di gradimento sono risultate altissime in fatto di sistema economico e politico. Ma a giocare un ruolo da protagonista in questa vittoria elvetica anche l’ambiente. La maggioranza del campione preso in esame da HSBC, infatti, ha dichiarato di percepire un ambiente pulito e di sentirsi, per tale ragione, più sana.