Pronto mini robot-medusa, nuota e scava

Utile in medicina e monitoraggio ambiente

E’ grande appena pochi millimetri, il nuovo mini robot soffice ispirato alle larve di medusa: comandato senza fili attraverso un campo magnetico esterno, contrae e distende ritmicamente i suoi tentacoli per nuotare, trasportare oggetti, scavare e rimescolare i liquidi circostanti.

Utile per applicazioni nel settore biomedicale e per il monitoraggio ambientale, potrebbe diventare anche un modello di studio per capire come le meduse reagiscono ai cambiamenti ambientali. Sviluppato in Germania all’Istituto Max Planck per i sistemi intelligenti, è pubblicato sulla rivista Nature Communications. I ricercatori guidati da Metin Sitti lo hanno costruito partendo da un corpo centrale di tre millimetri di diametro, realizzato con un elastomero composito dalle proprietà magnetiche, a cui hanno poi applicato otto lembi simili a tentacoli. La vera novità sta nelle funzionalità avanzate (come la manipolazione di oggetti) che finora erano impensabili per robot così piccoli.

Ansa.it