Farmindustria: la produzione cresce, ora una nuova governance

Grillo: non ci saranno ulteriori tagli di spesa

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, quest’anno intervenuta all’Assemblea di Farmindustria, ha riconosciuto il ruolo del sistema industriale italiano e rassicurato la platea degli imprenditori che non ci saranno ulteriori tagli di spesa. “Stiamo lavorando – afferma – all’evidente sottofinanziamento della spesa farmaceutica indicato da Scaccabarozzi. Ebbene, nella scorsa legge di Bilancio – comma 514 – abbiamo previsto l’aumento del Fondo sanitario nazionale di 3,5 miliardi per i prossimi due anni. E difenderò questa previsione con tutte le mie forze, perché questo aumento è il minimo sindacale per la sopravvivenza del nostro Servizio sanitario nazionale”. Anche il rifinanziamento del fondo dei farmaci innovativi oncologici e innovativi non oncologici (1 miliardo) “non è in discussione”.

Dunque, si dovrà continuare “a collaborare fattivamente, ognuno nel suo ruolo, e in modo proficuo così come è avvenuto per l’annosa risoluzione del payback”. Il ministro annuncia poi che “la revisione del prontuario arriverà a brevissimo”. “Da troppi anni – aggiunge – si aspetta un vero aggiornamento del Prontuario. Ancora oggi abbiamo differenze di prezzo di farmaci non giustificate dal loro valore terapeutico. La sostenibilità della salute che verrà passa anche da questi aspetti”.

La carenza dei farmaci è un’emergenza europea

La carenza dei farmaci, infine. Il tema è stato affrontato in un tavolo al ministero della Salute ma, secondo il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Luca Li Bassi, si tratta di un’emergenza che sta colpendo tutta l’Europa: oltre l’Italia, anche Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Norvegia, Austria, Slovenia. “Tutti riconoscono che il problema sta aumentando in modo esponenziale in tutti i paesi – conclude – e non abbiamo la percezione giusta delle ragioni che stanno favorendo questa dinamica”. Si è ipotizzato che vi fosse all’origine un problema di differenze di prezzo tra paesi “ma di sicuro questa non è l’unica causa”. Anche su questo punto la soluzione passerà attraverso la collaborazione auspicata tra industria e istituzioni.

Ernesto Diffidenti, Il Sole 24 Ore