Audiweb, distribuiti i dati dalla total digital audience del mese di aprile 2019

La total digital audience nel mese di aprile 2019 ha raggiunto 41,9 milioni di utenti unici, pari al 70% della popolazione 2+ anni. Sono stati 33,3 milioni gli utenti online nel giorno medio: 28,9 milioni da smartphone, 10,8 milioni da computer e 4,7 milioni da tablet.

Per quanto riguarda la provenienza geografica degli utenti online, nel giorno medio ad aprile erano online online il 58,3% della popolazione del Nord Ovest (pari a 9,2 milioni), il 55,2% della popolazione del Nord Est (6 milioni), il 56,5% dal Centro (6,4 milioni) e il 53,5% dell’area Sud e Isole (11,6 milioni). Dai dati sui device utilizzati per navigare in questo mese risulta che il 64,7% della popolazione maggiorenne ha utilizzato il proprio smartphone per accedere a internet.

Tra le diverse fasce di popolazione, il segmento dei 25-34enni è risultato maggiormente coinvolto, con il 78,6% (5,3 milioni) che ha navigato da smartphone nel giorno medio, seguiti dai 18-24enni con il 73,8% online da smartphone (3,2 milioni) e con oltre il 71% dei 35-44enni (6,5 milioni) e dei 45-54enni (6,8 milioni). Gli over 55 mostrano un valore interessante da questo punto di vista, considerando che hanno navigato da smartphone nel giorno medio ad aprile il 58% dei 55-64enni e il 34,5% degli over 64 anni.

Le categorie di app e siti più visitati

Per quanto riguarda i siti e applicazioni più visitati in questo mese caratterizzato da una serie di ponti festivi, dopo le sotto-categorie di siti e applicazioni dedicati alla ricerca online, alle social communities e ai servizi e strumenti online, quali “Search” (con il 95,8% degli utenti online), “Internet Tools/Web Services” (37,2 milioni di utenti) e “Member Communities” (37,1 milioni di utenti mensili), altre sotto-categorie conquistano oltre l’83% degli utenti online. Tra queste troviamo le sotto-categorie focalizzate sui contenuti di intrattenimento o di vario interesse e sull’informazione giornalistica quali, ad esempio: Video/Movies (con l’88,6% degli utenti online), “General interest portals & communities” (con l’87,6% degli utenti online) e “Current events & global news” (con l’83,7% degli utenti online).

Alcune tra le categorie più visitate nel mese di aprile