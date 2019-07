WhatsApp, Instagram e Facebook down in Europa

«Non mi scarica i messaggi audio»: WhatsApp. «Sono spariti i filtri», su Instagram. «Ad ogni mi piace mi esce che si è verificato un errore», questo è Facebook. Sulle tre app governate da Mark Zuckerberg nel pomeriggio del 3 luglio molti utenti hanno registrato malfunzionamenti. Problemi nel download di file multimediali, problemi nell’aggiornare il feed o, ancora, problemi nel postare nuove foto o commenti.

Il sito Downdetector – anche questo andato in down proprio il giorno prima – segnala che le aree più colpite sono il nord Europa e il versante atlantico degli Stati Uniti. Mentre WhatsApp subisce interruzioni nel funzionamento anche in Brasile. Non mancano le segnalazioni dall’Italia, in particolare nell’area milanese.

