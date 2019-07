Conti pubblici, la Commissione Ue non apre procedura d’infrazione contro l’Italia

Come atteso, la Commissione europea ha deciso di non chiedere all’Ecofin l’apertura della procedura per deficit eccessivo basata sul debito a carico dell’Italia. Lo hanno indicato fonti comunitarie a Il Sole 24 Ore Radiocor.

«Avevamo posto tre condizioni – ha detto il commissario agli affari economici Moscovici – dovevamo compensare lo scarto per il 2018, quello del 2019 dello 0,3% e ottenere garanzie sul bilancio 2020. Il Governo ha approvato un pacchetto che risponde alle nostre tre condizioni e quindi la procedura per debito non è più giustificata».

«Il Governo – ha aggiunto – ha preso l’impegno lunedì sera» di rispettare il Patto facendo un «aggiustamento strutturale significativo nel 2020», con una lettera «firmata da Conte e Tria, anche se i dettagli arriveranno in ottobre con il progetto di legge di bilancio» prossimo.

La Commissione considera di buon occhio le misure approvate dal governo nel suo consiglio dei ministri di lunedì. Dovrebbero permettere, spiegava ieri un esponente comunitario, di coprire il buco del 2019 e in parte anche compensare la deriva del 2018. «L’Italia ha mostrato buona volontà», ha aggiunto. Il governo, tuttavia, non ha ancora approvato le linee-guida per il bilancio del 2020.