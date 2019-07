Gli Usa minacciano dazi per altri 4 miliardi contro l’Ue, nel mirino anche il Parmigiano

Gli Stati Uniti minacciano tariffe commerciali su prodotti dell’Unione europea per altri 4 miliardi di dollari. Nel mirino anche Parmigiano, provolone, pasta, prosciutto, olive, whiskey irlandese. Si tratta di una ritorsione per i sussidi europei ai velivoli commerciali. «Oggi l’ufficio del rappresentante al Commercio Usa sta divulgando per la valutazione pubblica una lista supplementare di prodotti che possono essere potenzialmente soggetti ad addizionali tariffe», si legge in una nota. Le potenziali tariffe, precisa il dipartimento del Commercio, sono legate «ai sussidi Ue ai grandi aerei commerciali» e si aggiungono agli iniziali dazi per 21 miliardi di dollari sulle importazioni Usa dal Vecchio Continente già proposti lo scorso 12 aprile.

Da quasi 15 anni Washington e Bruxelles si accusano reciprocamente di sostenere con sussidi pubblici i propri colossi rivali dell’aviazione, ovvero l’americana Boeing e il consorzio europeo Airbus.

Nel maggio del 2018 l’Appellate Body dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) aveva condannato Bruxelles per non aver cancellato miliardi di sussidi erogati per la costruzione di due veivoli Airbus: il superjumbo A380 e l’A350. L’entità delle contromisure che gli Usa potranno applicare contro l’Ue come compensazione dovrebbero venire annunciate quest’estate.

Washington stima in almeno 11 miliardi di dollari all’anno i danni per l’economia Usa legati agli aiuti dei governi Ue ad Airbus. «La lista finale terrà conto del rapporto dell’organo di risoluzione delle dispute della Wto sull’appropriato livello delle contromisure», ha indicato l’ufficio del rappresentante al commercio americano segnalando che le tariffe per ulteriori 4 miliardi di dollari proposte contro l’Ue saranno discusse durante un’audizione pubblica il prossimo 5 agosto.

Ma anche l’Ue ha un caso aperto contro Boeing. Lo scorso 28 marzo l’organo di appello della Wto ha stabilito che pure Boeing ha ricevuto aiuti di Stato già dichiarati illegali in passato. In forza di questa sentenza, l’Unione europea ha il diritto di imporre dazi compensativi sulle importazioni dagli Usa commisurati alle perdite subite da Airbus che devono ancora essere quantificate.

La Stampa