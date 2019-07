Cesare Lanza alla scoperta delle particolari bellezze italiane

Oggi ci spostiamo in Calabria: ad Altomonte, incantevole borgo in provincia di Cosenza, ai piedi del Parco Nazionale del Pollino. Attigui sono i fiumi Esaro, Grondi e Fiumicello. Il nome di Altomonte deriva da Baal che significa “signore” o “divinità”. Plinio il vecchio la citava tra le sedi di miglior produzione di vini pregiati. Una data importante è il 1588, quando il filosofo Tommaso Campanella soggiornò nel cenobio domenicano.

I turisti che amano la cultura non potranno perdere l’occasione di visitare due importanti musei: il Museo Civico e il Museo Azzinari. Il Civico è un ex Convento che racchiude una straordinaria raccolta di opere d’arte. Il Museo Azzinari, che si trova presso la torre Pallotta, costruita dai Normanni nel 1050, è invece interamente dedicata al pittore cosentino nato nella seconda metà del ‘900, Franco Azzinari. Gli eventi particolari sono numerosi: le “Fucine”, durante la vigilia di San Giuseppe e San Francesco di Paola, con i tradizionali falò.

Poi la “Gran Festa del Pane” nell’ultima settimana di maggio per le vie del borgo, il “Festival della Danza” nella seconda settimana di giugno; il “Rock Festival” a metà luglio; il “Festival Euromediterraneo” tra luglio e agosto. Allettante è la cucina contadina, che punta tutto sulla tradizione: paste fatte in casa, minestre a base di verdure e legumi, la mischiglia, composta da nove erbe cotte insieme e vari secondi a base di carne. Infine le cicerchie, che sono un raro legume, a metà fra i ceci e i lupini. Potete far provviste di cardi selvatici sott’olio, peperoni essiccati al sole e poi saltati nell’olio bollente. Tra i dolci , gustosi quelli al miele di tradizione araba. Potete raggiungere Altomonte in treno, le stazioni ferroviarie più vicine sono Spezzano Albanese Terme, San Marco Argentano e Sibari.