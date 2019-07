Alla rete mobile di TIM il Premio “Opensignal Awards”

TIM riceve il Premio “Opensignal Awards”, il riconoscimento che conferma l’eccellenza della rete mobile dell’azienda e il livello della user experience offerto ai clienti come certificato dal recente report* “Mobile Network Experience”.

Il Premio è stato consegnato oggi a Milano all’Amministratore Delegato di TIM Luigi Gubitosi dal CEO di Opensignal Brendan Gill.

Opensignal – società internazionale e indipendente di analisi e misurazione della user experience delle reti mobili – ha riconosciuto a TIM lo speciale premio per aver raggiunto in Italia nel 1° trimestre 2019 i risultati più elevati sul mercato in relazione a: “Download Speed ​​Experience” (velocità in download), “Video Experience” (qualità streaming video), “Upload Speed Experience” (velocità in Upload) e “Latency Experience” (misurazione del tempo di risposta rispetto ad una richiesta effettuata sulla rete Internet). Con la consegna di questo prestigioso riconoscimento TIM rinnova il suo impegno volto ad offrire agli italiani velocità di connessione elevate insieme ad una user experience d’eccellenza per accompagnare il Paese nella trasformazione digitale.

*Opensignal Awards –Italy: Mobile Network Experience maggio 2019, basato su un’analisi indipendente delle misurazioni mobili registrate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019 © 2019 Opensignal Inc